В ночь на вторник, 11 июня, произошло серьезное ДТП в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик "Экипажи ДПС". Столкновение двух автомобилей случилось на Некрасовском путепроводе в сторону Второй речки.

По словам водителя Isuzu Elf, у него возникли неполадки, и он остановился, только начал выходить из кабины, как в задний бампер Elf влетел Fancargo, водитель которого, видимо, не понял, что Isuzu Elf стоит, а не едет.

В результате столкновения водитель Fancargo получил перелом руки, а его пассажир от удара вылетел через лобовое стекло, получив травмы средней степени тяжести.

Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке из-за ДТП пикап влетел в ресторан на улице Стрелковой. Все бы ничего, да только на верхнем багажнике внедорожника была прикреплена лодка, которая свалилась на облагороженную территорию ресторана.

Екатерина Брязгунова







