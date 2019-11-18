Вылов мормлеков для «китовой тюрьмы» оказался законным

Арбитражный суд Хабаровского отказал в удовлетворении иска Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры о признании незаконной выдачи разрешений на добычу моржей, белух и китов четырем компаниям-отловщикам морских животных для «китовой тюрьмы» в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура подавала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит».

Последняя партия из 18 белух была выпущена из «китовой тюрьмы» 9 ноября 2019 года.Между тем, китайские компании уже внесли предоплату за 50 белух российским коммерческим партнерам, отловившим китообразных в 2018 и поместившим их для передержки в так называемый «Центр адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя» Приморского края, печально известный как «Китовая тюрьма». Осенью 2019 года за их коммерческие интересы заступилось китайское правительство.

Дмитрий Санников