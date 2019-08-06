Квитанции за жилищно-коммунальные услуги пополнились на строку. После четвертого августа в них должен будет появиться пункт о страховке для тех, кто хочет обезопасить квартиру или дом от природных катаклизмов. Обязательно ли платить и стоит ли, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ВСС.

Интернет пестрит призывами отказаться от услуги и заявлениями о том, что власти перекладывают свой долг на плечи страховщиков. Разбираемся, что к чему.

Сумма ежемесячных выплат. Предварительно известно, что она не превысит трех рублей за «квадрат». Точную сумму власти пока не определили.

Возможность отказа: предусмотрена. Отказавшиеся в чрезвычайной ситуации получат выплаты в другой форме, но – получат.

Какие риски покрывает страховка – определят власти. Регионам передадут методички, в которых это будет указано. Также местные власти смогут изменить некоторые параметры под себя. Пока что известен один риск, за который собственнику выплатят компенсацию: гибель жилья.

Сумма, которую выплатят страховые компании пострадавшим: 300 – 500 000 рублей. Но это предварительная информация. Известно, что остальную часть денег возместят из бюджетных средств.

А будет ли возможность получить помощь в покупке нового жилья взамен поврежденного? Да, людям либо предоставят жилье с таким же метражом, либо выплатят деньги.

Анастасия Туркова