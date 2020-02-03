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6 Декабрь 2019, 18:15

Вымирание россиян обсудят в Госдуме

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению ситуации в 5 регионах с самой большой убылью населения, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал спикер парламентскому пулу журналистов, необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики.

Ранее Росстат раскрыл данные по убыли населения России. Наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской области (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.) и Кемеровской (16,5 тыс.) областях, Алтайском крае (15,8 тыс.), Волгоградской области (15,8 тыс.).

При этом, есть в нашей стране места, в которых население растет неплохими темпами. Наибольший рост отмечен российскими статистиками в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

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