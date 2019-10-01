Выпил и умер: названы опасные марки молока

Росконтроль выявил особо опасные для здоровья человека марки молока, пара глотков из тетрапака которых может закончится смертью. Об этом сообщает DEITA.RU.

В исследовании экспертного центра приняли участие семь популярных у россиян производителей молоко с жирностью в три целых и две десятые процента. Цена за литр продукции варьировалась от сорока восьми до девяносто семи рублей.

Итак, экспертный тест безопасности провалили две марки. Производитель молока под брендом «36 копеек» допустил рекордное превышение уровня микробной обсемененности мезофильной микрофлорой в семьдесят шесть раз, а марка «Авида» нарушила норму в четыре раза.

По словам медика, после употребления такого молока могут появиться: диарея сильная вплоть под профузной, тошнота, рвота, повышение температуры тела и т.д.

«При появлении первых симптомов нужно обязательно обратиться к врачу, потому что, все эти проявления могу привести к общей интоксикации организма до летального исхода. В группе риска находятся маленькие дети и люди пожилого возраста», - отмечают врачи.

Положительную оценку и разрешение к употреблению россиянами получили марки «Из Вологды/Вологжанка», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш» и «Зеленая линия/Маркет»

Напомним, Росконтроль «забраковал» две марки зерненого творога - «Волоколамский молочный завод» и «Избенка» - за присутствие в их составе следов кишечной палочки и завышенное содержание дрожжей.

Екатерина Цой