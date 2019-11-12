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19 Август 2019, 19:45

Выпить смертельную дозу водки могут россияне

водка

Страна попала в топ-10 самых пьющих в мире, сообщает DEITA.RU.

Эксперт Министерства здравоохранения Дарья Халтурина рассказала о пристрастиях россиян к водке. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам эксперта, смертельной для человека является литр водки на одного за раз. Печально то, что это норма для многих россиян – столько и даже больше пьют в честь праздников.

Ранее замглавы Минздрава отметил, что России удалось снизить потребление алкоголя более, чем на 40%. За счет этого снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. По данным за 2018 год Россия не вошла бы в десятку самых пьющих.

Елена Миронова

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