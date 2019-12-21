Новости
Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне
22 Декабрь 2019, 13:31
Приморское ЖКХ на пороге кризиса
22 Декабрь 2019, 13:05
Память о Сталине увековечили приморские коммунисты
22 Декабрь 2019, 12:43
Мандарины уже не в моде
22 Декабрь 2019, 11:57
Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе
22 Декабрь 2019, 11:33
За зубами в Китай едут россияне
22 Декабрь 2019, 10:59
Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией
22 Декабрь 2019, 10:38
Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
22 Декабрь 2019, 09:54
Выплаты для детей алиментщиков повысят в два раза
Депутаты региона приняли несколько приятных для населения
поправок, сообщает DEITA.RU.
В Магаданской области местные депутаты приняли новый закон. Он устанавливает новые размеры пособий на детей.
Как пишет ИА «Колыма-информ», закон, принятый в пятницу, полностью меняет систему выплат, которая действовала на Колыме ранее.
Так, одинокие матери будут получать ежемесячно на 200% больше, чем сейчас. Также на 50% увеличат выплаты для тех детей, чей родитель уклоняется от уплаты алиментов. Столько же станут получать семьи с ребенком, отец которого проходит срочную службу в армии.
Кроме того, законом предусмотрена индексация всех пособий на детей. Такого не происходило долгие годы. На реализацию выделено более 160 млн рублей.
Елена Миронова