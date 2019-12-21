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Выплаты для детей алиментщиков повысят в два раза

коляска, дети, семья, ребенок

Депутаты региона приняли несколько приятных для населения поправок, сообщает DEITA.RU.

В Магаданской области местные депутаты приняли новый закон. Он устанавливает новые размеры пособий на детей.

Как пишет ИА «Колыма-информ», закон, принятый в пятницу, полностью меняет систему выплат, которая действовала на Колыме ранее.

Так, одинокие матери будут получать ежемесячно на 200% больше, чем сейчас. Также на 50% увеличат выплаты для тех детей, чей родитель уклоняется от уплаты алиментов. Столько же станут получать семьи с ребенком, отец которого проходит срочную службу в армии.

Кроме того, законом предусмотрена индексация всех пособий на детей. Такого не происходило долгие годы. На реализацию выделено более 160 млн рублей.

Елена Миронова

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