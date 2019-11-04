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19 Август 2019, 19:45

Выплаты и назначение пенсий упростят для россиян

пенсия

Минтруд подготовил почву для изменения порядка назначения и получения пенсионных отчислений: по замыслу ведомства, гражданам больше не нужно будет предоставлять документы, чтобы устанавливать и сделать перерасчет для различных видом пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных актов.

Проект приказа, в перспективе упрощающий пенсионную бюрократию, делает процесс расчета страховой, накопительной и других пенсий более автоматизированным. Отныне сведения о накоплениях, находящиеся в распоряжении территориального отделения ПФР, будут учитываться и играть решающую роль в последующих выплатах.

Таким образом, особые виды пенсионных накоплений, в назначении которых следует учитывать десятки факторов(от наличия инвалидности до факта содержания ребенка) будут учитываться профильными ведомствами априори.

Евгений Черемухин

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