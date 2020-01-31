Выплаты и пособия хотят поднять в России

Из-за снижения прожиточного минимума многие боялись, что лишатся части выплат от государства, сообщает DEITA.RU.



Министерство труда и соцразвития России планирует проиндексировать социальные выплаты и пособия. Об этом пишет РИА «ФАН».

Ведомство уже направило документ с предложением на согласование в Минфин и Минэкономразвития. Предлагается проиндексировать выплаты и пособия на 3%. Повышение планируют с 1 февраля.

Так, индексация затронет выплаты следующим категориям: Героям Советского Союза, Героям РФ, кавалерам ордена Славы.

Елена Миронова