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Выплаты по европротоколу увеличены в 4 раза

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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Выплаты по европротоколу увеличены в 4 раза

1 Октябрь 2019, 13:45

осаго

Размер выплат по европротоколу составит 400 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такое положение закона «Об ОСАГО» вступило в силу во вторник.

Еще вчера на выплаты, едва не достигающие полумиллиона, могли претендовать исключительно столичные автолюбители, а также Подмосковья и Ленинградской области. Пострадавшие в незначительных авариях автовладельцы из регионов могли рассчитывать на максимальные выплаты в 100 тысяч рублей.

Главное условие при заполнении европротокола — у водителей нет разногласий относительно причин аварий, а также характера повреждений. При этом ДТП обязательно должно быть зарегистрировано в специальном приложении или системе ГЛОНАСС. Кроме того, фотографии, сделанные на месте аварии, в обязательном порядке необходимо передать в базу РСА-АИС ОСАГО.

Ранее прошла информация о том, что систему обучения на право управления автомобилями кардинально изменят. Об этом накануне рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Так, например, планируется объединить два этапа сдачи экзамена ГИБДД. «Автодром» и «город» станут проверять единым этапом, добавляя весьма экстремальные элементы, с точки зрения курсанта. Кроме того, курсантам, не сдавшим экзамен, разрешат подавать апелляцию и, если комиссия решит, что комиссия придирается, решение по экзамену будет пересмотрено.

Также 30 сентября было объявлено о том, что в ГИБДД всерьез рассматривают введение электронных водительских удостоверений, которые можно будет скачать на смартфон и в таком виде представлять сотрудникам ДПС при остановке.

Екатерина Брязгунова

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