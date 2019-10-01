Выплаты по европротоколу увеличены в 4 раза

Размер выплат по европротоколу составит 400 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такое положение закона «Об ОСАГО» вступило в силу во вторник.

Еще вчера на выплаты, едва не достигающие полумиллиона, могли претендовать исключительно столичные автолюбители, а также Подмосковья и Ленинградской области. Пострадавшие в незначительных авариях автовладельцы из регионов могли рассчитывать на максимальные выплаты в 100 тысяч рублей.

Главное условие при заполнении европротокола — у водителей нет разногласий относительно причин аварий, а также характера повреждений. При этом ДТП обязательно должно быть зарегистрировано в специальном приложении или системе ГЛОНАСС. Кроме того, фотографии, сделанные на месте аварии, в обязательном порядке необходимо передать в базу РСА-АИС ОСАГО.

Ранее прошла информация о том, что систему обучения на право управления автомобилями кардинально изменят. Об этом накануне рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Так, например, планируется объединить два этапа сдачи экзамена ГИБДД. «Автодром» и «город» станут проверять единым этапом, добавляя весьма экстремальные элементы, с точки зрения курсанта. Кроме того, курсантам, не сдавшим экзамен, разрешат подавать апелляцию и, если комиссия решит, что комиссия придирается, решение по экзамену будет пересмотрено.

Также 30 сентября было объявлено о том, что в ГИБДД всерьез рассматривают введение электронных водительских удостоверений, которые можно будет скачать на смартфон и в таком виде представлять сотрудникам ДПС при остановке.

Екатерина Брязгунова