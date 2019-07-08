На этой неделе правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, сообщает DEITA.RU.



В середине этой недели правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО: планируется увеличить выплаты по ущербу и здоровью: от 500 тысяч рублей до двух миллионов.

Кроме того, пишет «Лайф», правительство планирует отменить региональный коэффициент при расчете цены полиса. Сейчас этот коэффициент делает полис дороже в 2 раза.

Однако все эти нововведения могут по итогу увеличить стоимость ОСАГО для владельцев авто. Эти изменения, по мнению экспертов, коснутся всех водителей.

Елена Миронова