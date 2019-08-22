Стало известно, как меняется стоимость полиса автострахования, сообщает DEITA.RU.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поделился изменениями на рынке ОСАГО. По информации эксперта, средняя премия по полису с начала года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей.

Для легковых автомобилей простых автолюбителей стоимость ОСАГО в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года и теперь составляет 5 363 рублей.

При этом, средняя выплата в июле 2019 года составила 69 239 рублей, средняя премия — 5 407 рублей. Как отметил эксперт, тренд на снижение размера премии и рост выплат наблюдается на протяжении всего года.

В качестве причин снижения стоимости ОСАГО мы отмечаем возрастающую конкуренцию между страховщиками.

Дмитрий Шевченко