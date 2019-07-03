С начала следующего года семьям заплатят увеличенное пособие по уходу за детьми, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Если среднедушевой доход семьи окажется меньше двух прожиточных минимумов в регионе, выплата по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будет равна прожиточному минимуму. С первого января 2020 года нововведение вступит в силу.

К первому октября текущего года должны быть завершены все необходимые изменения в законодательстве.

Анастасия Туркова