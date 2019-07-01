Изменения коснулись семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, сообщает DEITA.RU.

С 1 июля в Приморье выросли объёмы выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Теперь государство будет платить семьям, где они проживают, до 12 тысяч рублей. Ранее выплаты составляли 6, 6 тысяч рублей.

Выплата предназначается не только для родных родителей, но и в тех случаях, когда воспитание детей на себя взяли опекуны или попечители.

Как отмечают специалисты приморского отделения Пенсинного фонда России, в Приморье такие выплаты получают 3 390 человек.

Дмитрий Шевченко