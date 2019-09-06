С 2020 года пособия для обеспечения малышей из малоимущих семей поднимутся до прожиточного минимума в конкретном регионе. Такое решение было принято правительством после пересмотрения критерия нуждаемости в стране. DEITA.RU напоминает об этом всем российским гражданам, у которых деткам не исполнится три года на момент 1 января 2020 года.

Закон поднял и верхнюю границу возраста детей, по достижению которой прекращается ежемесячная выплата, от полутора до трех лет. Также законопроект расширил численность получателей государственной помощи. С 1 января следующего года рассчитывать на обновленное пособие от государства теперь смогут порядка 70 процентов родителей, чей общий семейный доход не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.

Компенсация по уходу за ребенком от работодателя пока останется прежней. До исполнения новому члену семьи полутора лет мамы или папы «в декрете» будут получать 40 процентов от своей средней заработной платы.

Напомним, ранее эквивалент таких «детских» был равен пятидесяти рублям.

Екатерина Цой