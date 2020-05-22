Выпускники-2020 не пойдут в армию

Военную службу для выпускников школ этого года отложат, заявил президент, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин провел совещание по ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса. Президент обозначил дату ЕГЭ и формат его проведения. Единый госэкзамен пройдет в России 29 июня.

Кроме того, глава государства заявил, что он уже договорился с Минобороны по части новобранцев: призыв на военную службу для выпускников школ будет отложен.

Конкретных сроков начала будущего призыва президент не обозначил. Вопрос находится на контроле министерства обороны. Путин выразил пожелание, чтобы учеба на первом курсе для поступающих в вузы началась без потери времени.

К слову, еще 9 апреля глава Генштаба Валери Герасимов заявил, что в том году выпускников школ решено не призывать в арию и дать им возможность сдать ЕГЭ. То же самое касается выпускающихся из средних и средне-специальных учебных заведений.

С такой же просьбой как к Путину, так и к Минобороны ранее обратился национальный родительский комитет. Родители опасались, что с учетом переноса сроков ЕГЭ молодые люди могут оказаться в рядах вооруженных сил, не получив дипломы или аттестаты.

«Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», – отмечала председатель комитета Ирина Волынец.

Таким образом, президент и правительство пошли навстречу выпускникам и их родителям. Даты призыва будут определены позднее.