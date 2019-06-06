На Дальнем Востоке школьники впервые сдали ЕГЭ по китайском языку, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Учащиеся-дальневосточники 5 июня сдали Единый государственный экзамен по физике и иностранным языкам. В число иностранных языков впервые в России вошел и китайский, ЕГЭ по которому раньше не сдавали.

Тринадцать первых выпускников в Хабаровском крае сдали письменную часть испытания и готовятся к устной, которая запланирована на 7 июня, передают в министерстве образования края.

В Приморском крае непростой экзамен осмелились выбрать пятнадцать человек, а в Амурской области – шестнадцать. Из них трое уже сдали ЕГЭ досрочно.

В письменной части работы было 42 задания, которые включили в себя аудирование, чтение, проверку знаний грамматики, лексики и иероглифики, а также письмо.

Анастасия Туркова