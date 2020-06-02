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Выпускники получили шанс на нормальный выпускной
Минпросвещения озвучило радостные для школьников планы
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о планах ведомства отказаться от намерения запретить обычные выпускные, сообщает ИА DEITA.RU.
Закончившие обучение ученики, возможно, все же смогут отметить выпуск из школы. Заявление об этом было сделано во время онлайн-фестиваля «Большая перемена», пишет РИА «Новости».
«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», – сказал Сергей Кравцов.
Тем не менее, это будет возможным только в том случае, если запрет не будет наложен Роспотребнадзором.