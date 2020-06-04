Выпускники Приморья не смогут пересдать ЕГЭ этим летом

Процедура сдачи ЕГЭ в Приморском крае в текущего году претерпит несколько качественных изменений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Как рассказала министр образования края Наталья Бондаренко, одним из новшеств станет то, что выпускники, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом.

Это обусловлено тем, что в 2020 году резервные дни, которые ранее были предусмотрены для пересдачи, отдаются под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за редкой рассадки.

Как отметила Бондаренко, фактически это означает, что выпускники, не справившиеся с ЕГЭ с первого раза, не смогут претендовать на место в вузе.

Вместе с тем, есть и послабление – аттестаты в этом году получат все, даже те, кто откажутся от сдачи ЕГЭ.

Другими инновациями этого года станут проведение пробных итоговых испытаний, которые состоятся 29-30 июня без участия выпускников, а также новые правила рассадки.

Теперь в каждом помещении для сдачи экзамена будет разрешено рассадить менее 15 детей из-за необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра.