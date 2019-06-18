С 2021 года российские выпускники смогут поступать в вузы онлайн. Для удобства вчерашних школьников и их родителей разрабатывается специальный суперсервис, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал гендиректор организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Как пишет РИА Новости, в суперсервисе будет создать специальный единый портал образовательных программ различных вузов. Это позволит выпускникам ознакомиться с условиями приема и будущего обучения, а также подать документы в электронном виде без лишних хлопот.

Отмечается, что в сервис будет вшита возможность прохождения дополнительных экзаменов при их необходимости. Однако это станет возможным только в том случае, когда можно будет обеспечить дистанционное наблюдение.

Ранее прошла информация, что выпускнику, писавшему экзамен гелиевой ручкой, не засчитали баллы, так как чернила исчезли.

Екатерина Брязгунова