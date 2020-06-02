Выпускники теряют шансы и на работу, и на зарплату

У молодежи, которая заканчивает школы и вузы сегодня, в год пандемии COVID-19, ожидаются большие сложности с трудоустройством, сообщает ИА DEITA.RU. Соискатели в возрасте 18-24 лет и до пришествия коронавируса проигрывали кандидатам 25-40 лет, которые отличаются большей работоспособностью и более глубоким пониманием рабочих процессов. А текущая ситуация еще больше усугубила положение тех, кто находится в самом начале карьеры. Согласно исследованию «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ), шансы молодых людей на трудоустройство снизились в три раза.



Во многих сферах работодателям пришлось провести сокращения, под которое попали и опытные специалисты. И когда компании будут восстанавливать штат, то в первую очередь будут рассматривать таких же опытных кандидатов. Их цель – снова наполнить штат теми, кто многое знает и умеет, а не обучать молодёжь.

На предприятии может просто не быть возможности выделить новичку наставника: кадров осталось мало, а у тех, кто остался, уже нет времени, чтобы объяснять «зелёному» коллеге тонкости рабочего процесса – успеть бы свои собственные обязанности выполнить, которых при оптимизации штата стало больше.

Больше всего пострадали отрасли, где молодёжь трудоустраивается чаще всего. Взять ту же сферу общественного питания – популярный «запасной аэродром» для тех, у кого не получилось или не появилось желания трудоустроиться по специальности. Зачем ресторанам и кафе новые официанты, если и старым придется скучать в залах, где уменьшилось количество посетителей? Не нужны новые администраторы в гостиницы, не открылись еще все магазины, которые готовы пригласить новых продавцов-консультантов.

Те ребята, которые успели трудоустроиться незадолго до пандемии, тоже в уязвимом состоянии: сокращать работодатель, скорее всего, будет именно их, а не опытных работников.

В более выгодном положении окажутся выпускники, получившие диплом по востребованным специальностям: медики, IT-специалисты и т. д.

В зарплатах молодежь тоже потеряет – средний уровень зарплат по стране снизился на 20-30%. А многие выпускники, получив диплом о высшем образовании, морально не готовы работать за МРОТ.

Сейчас государство больше озадачено защитой трудовых прав пенсионеров, чем молодёжи. Молодые люди же зачастую не имеют возможности даже пройти адекватную производственную практику, чтобы получить хоть какой-то конкурентоспособный опыт.