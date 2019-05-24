Выпускников лишили воздушных шариков
Школьникам испортили праздник, сообщает DEITA.RU.
Грустные новости из Карелии. Там весёлый праздник окончания школьного обучения испортили чиновники местной мэрии. Как пишет "Комсомольская правда", выпускникам запретили выпустить гроздь воздушных шаров в честь окончания учёбы.
В администрации Петрозаводска сочли подобную забаву опасной для экологии. Начальник управления благоустройства и экологии города Анна Дудырина заявила, что падающие шарики загрязняют акваторию Онежского озера. Животные, которые в нём обитают, воспринимают резину в качестве пищи и потом страдают о попыток её употребить.
Однако столь рьяную заботу о природе и меньших братьях не разделили родители выпускников, да и сами дети. Дело в том, что в целом они не были против защиты экологии, но были возмущены тем, что о запрете стало известно уже после того, как были закуплены воздушные шарики.
Дмитрий Шевченко