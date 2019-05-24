Школьникам испортили праздник, сообщает DEITA.RU.

Грустные новости из Карелии. Там весёлый праздник окончания школьного обучения испортили чиновники местной мэрии. Как пишет "Комсомольская правда", выпускникам запретили выпустить гроздь воздушных шаров в честь окончания учёбы.

В администрации Петрозаводска сочли подобную забаву опасной для экологии. Начальник управления благоустройства и экологии города Анна Дудырина заявила, что падающие шарики загрязняют акваторию Онежского озера. Животные, которые в нём обитают, воспринимают резину в качестве пищи и потом страдают о попыток её употребить.

Однако столь рьяную заботу о природе и меньших братьях не разделили родители выпускников, да и сами дети. Дело в том, что в целом они не были против защиты экологии, но были возмущены тем, что о запрете стало известно уже после того, как были закуплены воздушные шарики.