Бурю эмоций вызвал глава крупного приморского города, приехав поздравить родителей и выпускников одной из муниципальных школ с «последним звонком», сообщает DEITA.RU.

Сегодня во многих российских школах прошли последние звонки для выпускников. На торжественных линейках присутствовали не только учителя, дети и их родители, но и чиновники. Куда же без них? Одному из них удалось по-особому расцветить памятный день своим напутствием, рассказали агентству участники мероприятия.

В одну из школ Дальнего Востока поздравить выпускников пришел глава города. Как и положено, он решил выступить с речью, но, видимо, что-то пошло не так. Наряду с уже традиционными «детство закончено, но школа навсегда останется в ваших сердцах», градоначальник отметил, что «мы сегодня провожаем выпускников в последний путь». Оно и понятно, переволновался человек, избрали недавно, опыт публичных выступлений еще нарабатывается…

Однако заметив, что особо впечатлительные мамаши и даже некоторые папаши, не простили власти небольшого казуса, а даже начали местами белеть лицом, большой начальник попытался изящно выйти из ситуации, мол: «ну все же мы понимаем...». Однако не «все же» оценили, нет бы приободрить человека – всякие вот «яжематери» начали на видео снимать.

«То детсадовцев поминают, то школьников в последний путь провожают», - досадуют в соцсетях горожане. Ранее ИА DEITA.RU писало о курьезном случае в Екатеринбурге, где в одном из детских садов родителям выдали грамоты с предложением «поминать своих детей».

Елена Миронова, Алексей Егоров