Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Выпускников задавили: сдачу ЕГЭ могут провалить
Более половины выпускников боятся провалить ЕГЭ, сообщает DEITA.RU.
Согласно результатам исследования Maximum Education, 52 процентов девятиклассников и одиннадцатиклассников не готовы сдавать единый госэкзамен. Все они оценивают свои знания, полученные в стенах родной школы, на тройку.
33 процента выпускников более оптимистичны. Они надеются, что по результатам ЕГЭ они смогут получить отметку «хорошо». Еще 11 процентов великолепно освоили школьный материал и надеются, что комиссия их работы оценит по высшему баллу.
Как отметила заслуженный профессор ВШЭ Ирина Абанкина, такая самокритичность выпускников может быть связана с психологическим давлением со стороны педагогов.
Екатерина Брязгунова