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Выпускников задавили: сдачу ЕГЭ могут провалить

ЕГЭ

Более половины выпускников боятся провалить ЕГЭ, сообщает DEITA.RU.

Согласно результатам исследования Maximum Education, 52 процентов девятиклассников и одиннадцатиклассников не готовы сдавать единый госэкзамен. Все они оценивают свои знания, полученные в стенах родной школы, на тройку.

33 процента выпускников более оптимистичны. Они надеются, что по результатам ЕГЭ они смогут получить отметку «хорошо». Еще 11 процентов великолепно освоили школьный материал и надеются, что комиссия их работы оценит по высшему баллу.

Как отметила заслуженный профессор ВШЭ Ирина Абанкина, такая самокритичность выпускников может быть связана с психологическим давлением со стороны педагогов.

Екатерина Брязгунова

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