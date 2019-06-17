Стало известно, сколько предстоит потратить каждому выпускнику, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

1680 рублей — во столько обойдётся каждому школьнику праздник, связанный с окончанием обучения. Такие данные представила компания "Эвотор", производящая онлайн-кассы.

Специалистами было посчитано, что средний банкет для класса из 30 человек обойдётся примерно в 50400 рублей. Правда, в таких столичных регионах, как Москва и Санкт-Петербург, суммы несколько выше — 73200 и 53200 рублей соответственно.

При расчётах аналитики исходили из цен в 15 тысячах кафе и ресторанов по всей России.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят отменить алименты.

Дмитрий Шевченко