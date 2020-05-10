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Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн

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Выпускные государственные экзамены в вузах будут проходить в режиме онлайн. Такое распоряжение отдал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. В документе говорится о том, что прохождение обучающимися промежуточной аттестации, а также государственной итоговой аттестации будет проведено с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Для высших учебных заведений, которые не находятся в ведении Минобрнауки, эти меры носят рекомендательный характер.

Отметим, что ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта. 

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