Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн

Выпускные государственные экзамены в вузах будут проходить в режиме онлайн. Такое распоряжение отдал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. В документе говорится о том, что прохождение обучающимися промежуточной аттестации, а также государственной итоговой аттестации будет проведено с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Для высших учебных заведений, которые не находятся в ведении Минобрнауки, эти меры носят рекомендательный характер.

Отметим, что ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта.