Новости
Названа дата регионального пика эпидемии
10 Май 2020, 15:45
Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
10 Май 2020, 15:15
Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту
10 Май 2020, 14:40
Крымский депутат дал совет Зеленскому
10 Май 2020, 14:15
Плюсы ношения масок рассказали в Минздраве
10 Май 2020, 13:45
Пять тысяч нарушителей самоизоляции поймали в Приморье
10 Май 2020, 13:10
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе выхода из самоизоляции
10 Май 2020, 12:45
Работающим россиянам могут урезать пенсии – экономист
10 Май 2020, 12:15
Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Распоряжение уже опубликовано на сайте ведомства
Выпускные государственные экзамены в вузах будут проходить в режиме онлайн. Такое распоряжение отдал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщает ИА DEITA.RU.
Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. В документе говорится о том, что прохождение обучающимися промежуточной аттестации, а также государственной итоговой аттестации будет проведено с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для высших учебных заведений, которые не находятся в ведении Минобрнауки, эти меры носят рекомендательный характер.
Отметим, что ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта.