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Выравнивание зарплат педагогов прокомментировали сенаторы
Российские официальные лица продолжают комментировать идею о выравнивании заработных плат российским учителям вне зависимости от региона, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вопроса о выравнивании зарплат на повестке нет. Хотя, как отметила сенатор, в комитете сейчас обсуждаются разные варианты оплаты труда российских педагогов.
Ранее газета «Известия» сообщала, что сенаторы намерены обратиться в правительство Дмитрия Медведева с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю с общей для всей страны систему оплаты их труда.
Прокомментировал идею и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю. При этом в Кремле видят риски такого решения.
Сейчас, в соответствии с «майскими указами» Президента России Владимира Путина, заработная плата учителей должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда по региону.
«Если есть единый стандарт образования и поручения президента, то учитель в Москве не может получать 85-90 тысяч, а в Туле 20-25 тысяч! Это дискриминация и анархия!», - комментируют российские пользователи Сети.
«Москва это другое «государство» с своими доплатами», - отмечают другие комментаторы.
Дмитрий Санников