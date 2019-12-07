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Выравнивание зарплат педагогов прокомментировали сенаторы

школа

Российские официальные лица продолжают комментировать идею о выравнивании заработных плат российским учителям вне зависимости от региона, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вопроса о выравнивании зарплат на повестке нет. Хотя, как отметила сенатор, в комитете сейчас обсуждаются разные варианты оплаты труда российских педагогов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что сенаторы намерены обратиться в правительство Дмитрия Медведева с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю с общей для всей страны систему оплаты их труда.

Прокомментировал идею и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю. При этом в Кремле видят риски такого решения.

Сейчас, в соответствии с «майскими указами» Президента России Владимира Путина, заработная плата учителей должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда по региону.

«Если есть единый стандарт образования и поручения президента, то учитель в Москве не может получать 85-90 тысяч, а в Туле 20-25 тысяч! Это дискриминация и анархия!», - комментируют российские пользователи Сети.

«Москва это другое «государство» с своими доплатами», - отмечают другие комментаторы.

Дмитрий Санников

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