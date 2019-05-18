На днях уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с громкой инициативой - ввести в школах должность специалиста по анализу соцсетей школьников. Предложение вызвало неоднозначную реакцию: многие эксперты поддержали, иные же считают что молодые люди воспримут это крайне негативно, сообщает DEITA.RU.



Как считает Москалькова, эта должность будет эффективнее, чем должность детского психолога. В соцсетях дети откровенны, не скрывают своих переживаний, и можно выявить, кому из них нужна помощь.

За последние годы в России прокатилась волна самоубийств детей, негласным виновником которых эксперты и родители считают соцсети. Самый свежий случай - 5 мая в Волгограде нашли мертвым 11-летнего школьника. Парень состоял в группах в социальных сетях, культивирующих суицид как форму протеста против общества и родителей.

В 2016 году панику в обществе вызвала игра в соцсетях под названием «Синий кит». Факт существования ее официально не подтвержден, но резонансные случаи подросткового суицида СМИ связывали именно с ней.

По условиям, подросток ставил на своей странице ключевые хэштеги, после чего с ним на связь выходил «куратор» и заставлял исполнять задания, финальным итогом которых является самоубийство. Подростков манила загадочность организаторов, образность действий и ощущение причастности к чему-то тайному . Несвязные истории стимулируют воображение.

Организаторы патологических сообществ несчастливых детей, нуждающихся во внимании, манипулируют сознанием, удерживая внимание на страхе, одиночестве и любопытстве. Отсутствие доверительных отношений и правильного внимания со стороны родителей считается одной из основных причин трагедий.

Как отмечает депутат госдумы Эрнест Валеев, к вопросу внедрения специалиста по соцсетям в школах нужно подходить осторожно. По его словам, с соцсетями уже плотно и успешно работает Роскомнадзор и полиция. Мониторинг страниц детей если и нужно вести, то максимально аккуратно и ненавязчиво.

Рабочая группа по этому вопросу была сформирована после Керченской трагедии. Тогда студент политехнического колледжа Керчи 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, включая нападавшего, пострадали около 50 человек.

Главным мотивом преступления глава СКР Александр Бастрыкин назвал постоянное унижение расстрелявшего людей студента из-за тяжелого материального положения в семье. Молодой человек подвергался унижению и в соцсетях.

В то же время, глава комитета Госдумы по вопросам семьи и детей Валентина Миронова считает, что дополнительная слежка за соцсетями не нужна. По ее мнению, за этим уже следят завучи и классные руководители, которые «должны быть в курсе всего». Введение дополнительной должности она считает излишним.

Так или иначе, психологи во избежание трагедий рекомендуют постоянно обсуждать с детьми не только их успехи в школе, но и то, каких они имеют друзей в реальной жизни и в социальных сетях.

Родителям стоит мягко налаживать контакт с детьми, вежливо и искренне интересоваться их жизнью и быть для них не просто родителями, но ещё и друзьями. Необходимо давать детям возможность выражать свои эмоции, делиться планами и идеями, выслушивать их и устанавливать с ними доверительные отношения.





Василий Кучин