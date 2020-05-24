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Вышли на плато: 8599 новых случаев заболевания коронавирусом в России

Коронавирус

Приморье занимается 47 строчку суточного рейтинга заболевамости

За минувшие сутки в России зафиксировано 8,5 тысячи случаев заболевания COVID-2019, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Лидирует по-прежнему Москва, но там спад достаточно хорошо заметен – 2,5 тысячи случаев заболевших за день. Далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с 862 и 384 случаями соответственно.

Приморье находится на 47 строчке списка – примерно в середине. Сегодня в регионе стало известно о 51 новом случае заболевания.

Благополучнее всего с эпидемиологической точки зрения ситуация обстоит на Чукотке и Севастополе – там всего по одному заболевшему.

За все время пандемии в России заболело коронавирусом 344 481 человек. Из них 113 299 полностью вылечились, 3,5 тысячи человек скончалось.  

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