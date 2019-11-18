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Высочайшего класса акварели можно увидеть в Приморской картинной галерее

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Юбилейная выставка одного из сильнейших художников-акварелистов Дальнего Востока открыта в Приморской картинной галерее, сообщает DEITA.RU.

Картины, представленные в экспозиции, вызывают у зрителей искреннее восхищение, настолько мастерски они выполненные. Автор - Владимир Иванович Олейников, заслуженный работник культуры РФ, член Приморского отделения Союза художников РФ и Санкт-Петербургской Перовской академии наук и искусств, один из основателей и председатель творческого дома «Дом Пришвина». Живёт в посёлке Артёмовский Приморского края.

Мастер высочайшего уровня Владимир Олейников пишет очень поэтичные пейзажи, о нём говорят, как о художнике-лирике. Известный приморский искусствовед Виталий Кандыба назвал его самым сильным на всей восточной территории до Уральских гор. Акварель считается одной из самых сложных живописных техник. Надо отметить, что очень немногие достигают в этой технике мастерства.

Выставка «Прикосновение. Графика. Живопись» приурочена к 75-летию мастера и 45-летию его творческой деятельности. В двух залах картинной галереи представлены акварельные пейзажи, натюрморты, портреты, листы с каллиграфией, есть работы, выполненные в технике масляной живописи.

Выставка продлится до 15 декабря в главных анфиладах Приморской картинной галереи по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Ирина Павленко

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