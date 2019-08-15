Здоровье граждан подкашивается, пока они зарабатывают на аренду жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследование Enterprise Community Partners.

Слишком дорогое жилье в США отнимает не только деньги, но и здоровье. Пятьдесят четыре процента из опрошенной тысячи жителей Штатов признались, что отказываются от медицинских процедур из-за того, что им нужно платить за жилье. Врачи тоже признаются, что в число жалоб пациентов входит дороговизна жилья.

В исследовании участвовали пятьсот медиков. Все они дали одинаковый ответ: людям не хватает денег на оплату медицину и домов сразу.

Сорок два процента съемщиков даже откладывает диспансеризацию.

Анастасия Туркова