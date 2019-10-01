telegr wh call

Новости

УК в ужасе: вот как нужно отапливать квартиры на самом деле

1 Октябрь 2019, 16:15

Стало известно, куда уходят деньги за проезд в автобусах

1 Октябрь 2019, 16:00

Россияне ограбили страну на десять триллионов рублей

1 Октябрь 2019, 15:45

Ржавые и разбитые: автобусы Владивостока пугают пассажиров

1 Октябрь 2019, 15:30

Владморрыбпорт пополнил парк перегрузочной техники

1 Октябрь 2019, 15:23

Закручивают гайки: на пенсию придется копить самостоятельно

1 Октябрь 2019, 15:15

Полиция заявила о росте наркобизнеса в стране

1 Октябрь 2019, 15:00

Высококвалифицированных мигрантов понизили

1 Октябрь 2019, 14:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Высококвалифицированных мигрантов понизили

1 Октябрь 2019, 14:45

китаец, мобильник, турист, фотографирование.jpg

Высококвалифицированных мигрантов в России станет значительно больше, сообщает DEITA.RU. Этому будет способствовать новый проект закона, который более чем в полтора раза понизит порог минимальной зарплаты для мигрантов.

Согласно документу, предложенному Минэкономразвития России, раньше иностранный работник считался высококвалифицированным, когда его доход в год на территории нашей страны составлял два миллиона, то есть прядка 166,7 тысячи в год. Теперь же эту цифру понизили до ста тысяч ежемесячно.

РГ отмечается, что на сегодняшний день высококвалифицированные специалисты не всегда руководители высшего звена, зачастую хорошую зарплату получают и инженеры, и даже представители рабочих профессий.

По словам профессора Александра Сафонова, зарплата в размере от ста тысяч рублей может быть привлекательно и для жителей Китая, и для венгров, и даже для чехов.

Ранее прошла информация о том, что получить российское гражданство для высококвалифицированных специалистов станет намного проще. Им можно будет прожить и проработать на территории страны всего лишь один год.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Секс-туризм и другие запретные развлечения китайцев в России

Киев крушит ДНР артиллерией

Назван доход, чтобы получать пособие на детей до 3-х лет

Популярное

Экзамен ГИБДД изменится до неузнаваемости

Шойгу опять обскакал США

Часть женщин выйдут на пенсию по-старому

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...