Высококвалифицированных мигрантов понизили

Высококвалифицированных мигрантов в России станет значительно больше, сообщает DEITA.RU. Этому будет способствовать новый проект закона, который более чем в полтора раза понизит порог минимальной зарплаты для мигрантов.

Согласно документу, предложенному Минэкономразвития России, раньше иностранный работник считался высококвалифицированным, когда его доход в год на территории нашей страны составлял два миллиона, то есть прядка 166,7 тысячи в год. Теперь же эту цифру понизили до ста тысяч ежемесячно.

РГ отмечается, что на сегодняшний день высококвалифицированные специалисты не всегда руководители высшего звена, зачастую хорошую зарплату получают и инженеры, и даже представители рабочих профессий.

По словам профессора Александра Сафонова, зарплата в размере от ста тысяч рублей может быть привлекательно и для жителей Китая, и для венгров, и даже для чехов.

Ранее прошла информация о том, что получить российское гражданство для высококвалифицированных специалистов станет намного проще. Им можно будет прожить и проработать на территории страны всего лишь один год.

Екатерина Брязгунова