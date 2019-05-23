Уже больше месяца новейшие аппараты -оториноларингологическая операционная лазерная установка для резекции и коагуляции и операционный микроскоп помогают в лечении пациентов Владивостокской клинической больницы №1, сообщает DEITA.RU.

Современные аппараты для диагностики и лечения лор-заболеваний успешно работают в одном из самых востребованных отделений больницы. Специалисты уверены, что новое оборудование позволит выполнять операции более высокого уровня. Ведь лазерная хирургия обладает несомненным преимуществом по сравнению с другими методами хирургического лечения: режимы излучения не оказывают вредного влияния на организм в целом, а лазерное воздействие на слизистую оболочку полости носа и глотки максимально щадящее. Все это и позволяет сохранить ценнейшие функции слизистой оболочки и лимфоидной ткани ЛОР-органов и способствует более благоприятному течению болезни и скорейшему выздоровлению. Также операции малоинвазивны и практически бескровны.

Добавим, что в этом году больница, помимо современного ЛОР-оборудования получила еще и эндоскопическую стойку для оценки функции глотания в отделение реанимации и интенсивной терапии, острого нарушения мозгового кровообращения. Добавим, что все оборудование приобретено за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (ТФОМС).

Напомним, в 2019 году для медицинских учреждений края, из всех источников, предусмотрено приобретение 1135 единиц оборудования на сумму почти 3 миллиарда рублей. Одно из недавних приобретений – современное оборудование, которое также в мае 2019 года поступило еще в одну больницу – ККБ№1, уже помогает приморцам. Это современный цифровой ангиографический комплекс, который приобретён за счет средств краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Инна Эстрина