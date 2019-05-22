Квоты на высокотехнологичные операции ежегодно снижаются, сообщили DEITA.RU эксперты ОНФ.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с членами Общероссийского народного фронта, которые рассказали ему о проблемах страны, что называется, без прикрас. В отличие от чиновников, которые, по словам президента, лакируют существующую действительность. Сам президент на встрече с активистами обозначил общую задачу: «Приносить пользу тому делу, которому мы все вместе с вами служим. А самая главная задача — улучшение жизни людей».

В этом же ракурсе работает и приморское отделение ОНФ, которое на днях направило губернатору Приморья Олегу Кожемяко свод проблем, с которыми сталкиваются приморцы, и возможных путей их решения.

Одна из нынешних проблем оказалась как раз в том месте, которое открыл в 2013 году Владимир Путин - Медицинском центре ДВФУ, самом современном центре региона, обещавшем стать спасением для тысяч приморцев. Однако количество проведенных высокотехнологичных операций ежегодно снижается, отметили эксперты.

«Медицинский центр ДВФУ, который был открыт Президентом РФ В.В. Путиным в сентябре 2013 г, оснащен самым современным оборудованием. В нем работает высококлассная команда, здесь выполняются сложнейшие открытые и внутрисосудистые операции на сердце и головном мозге, хирургическое лечение всех видов рака, эндопротезирование суставов и другие современные оперативные вмешательства», - рассказал Юрий Логинов, член приморского отделения ОНФ.

Как отметил эксперт, за три года в центре провели около 20 тысяч операций, большая часть которых относится к высокотехнологичным. Однако государственное задание на высокотехнологичную помощь ежегодно снижается. Если в 2014 году по госзаказу выполнили 3149 операций, то в 2017 году только 2035 хирургических вмешательств, при выделенной квоте в 4700 операций.

«Потребность в высокотехнологичных операциях превышает выделенные нам лимиты в 2-3 раза. Наша максимальная мощность- 40-45 операций день (около 10 тыс. операций в год – Прим.ред.), а в данный момент мы выполняем 30-35 операций в день, работая на 70-75% от своих максимальных возможностей из-за искусственно создаваемых лимитов на объемы медпомощи. Современнейшие технологии, оборудование и специалисты задействованы не на полную мощность», - подчеркнул эксперт ОНФ.

По его словам, в сентябре 2017 года лист ожидания на операцию в 2018 году составил 985 человек, потому что объемы, выделенные на 2017 год, были выполнены. Также в очередь попадают пациенты, которые не хотят переходить на лечение в медучреждения других регионов, потому что там отсутствует удобная логистика. В результате очередь в списке ожиданий ежедневно растет, что ведет к ухудшению доступности оказания своевременной медпомощи.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты ОНФ направили губернатору Приморья предложение внести изменения в систему распределения объемов на высокотехнологичную медицинскую помощь для субъектов Дальнего Востока с учетом их потребностей и возможностей

Иван Крышан