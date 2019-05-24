В 2019 году 26 медицинских учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по полису обязательного медицинского страхования нуждающимся по всему краю, сообщает DEITA.RU.

При этом получить ВМП возможно не только в Приморье, а также и в двух лечебных учреждениях, расположенных за пределами края. По полису ОМС приморцев примет дорожная клиническая больница (станции Хабаровск-1 ОАО “РЖД”) и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (г. Нижний Тагил). Эти лечебные учреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь (по базовой программе ОМС), по профилям: травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, акушерство и гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология, офтальмология и другим. Что дает ВПМ пациентам, рассказал директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

«Высокотехнологичная медицинская помощь использует новейшие технологии, которые не могут использоваться в каждой ЦРБ, ими раньше такие технологии могли использовать только крупнейшие федеральные центры, - отметил Виктор Фисенко, - но прогресс не стоит на месте, и сегодня приморские больницы активно подключаются к оказанию ВМП по самым разным профилям. И это важно для Приморья, потому что сегодня, как столица Дальнего Востока мы хотим оказывать максимально широкий спектр высокотехнологичной медпомощи», - сказал руководитель крайздрава.

Приморцам для получения ВМП необходим минимальный пакет документов.

«Для этого необходимо предоставить только копии паспорта, полиса, СНИЛС, а все медицинские документы готовит врач, а полный сформированный пакет доставляет в департамент здравоохранения непосредственно представитель лечебного учреждения в случае необходимости оказания ВМП, не включенной в ОМС, - отмечает начальник отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи департамента здравоохранения Ирина Новичихина. - Либо непосредственно в принимающую медицинскую организацию, если речь идет о ВМП, включенной в ОМС».

После того, как медицинские документы поступают в краевой департамент здравоохранения, в течение 10 рабочих дней комиссия департамента по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи во главе с заместителем директора рассматривает представленные документы и принимает одно из трех решений – направить на ВМП, отказать или направить на дообследование.

Отметим, как сообщают в крайздраве, лист ожидания на ВМП, включенную в базовую программу ОМС, фактически отсутствует. В том случае, если пациент нуждается в ВМП, которая не включена в постановлением Правительства РФ в базовую программу ОМС, то пациент направляется в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, перечень которых ежегодно утверждается приказом Минздрава России. Такие медучреждения расположены по всей территории РФ, в том числе и во Владивостоке и должны быть доступны для жителей любого региона страны.

Добавим, что лечебные учреждения, вклеенные в приказ Минздрава, которые оказывают высокотехнологичную помощь, обязаны принимать не менее 50% пациентов из других субъектов.

Напомним, оказание помощи проходит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

Инна Эстрина