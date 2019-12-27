Новости
«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять
28 Декабрь 2019, 01:15
«Это справедливо»: Пенсии хотят увеличить таким семьям
28 Декабрь 2019, 00:30
Вот что на самом деле волнует россиян
27 Декабрь 2019, 23:45
В ряде вузов страны повысили проходной балл ЕГЭ
27 Декабрь 2019, 23:15
Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса
27 Декабрь 2019, 22:54
Танец Марии Захаровой на корпоративе в МИДе возбудил соцсети
27 Декабрь 2019, 22:45
Власти оставили без пенсий тысячи россиян
27 Декабрь 2019, 22:15
Космический год России: первые удачи за 16 лет
27 Декабрь 2019, 21:45
Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса
Коллектив ведомственной охраны Минтранса России награжден памятным знаком министра транспорта РФ, сообщает DEITA.RU.
26 декабря за значительный вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса Российской Федерации вручен памятный знак — «В ознаменование 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования» коллективу ведомственной охраны Минтранса России.
Памятный знак министр транспорта Евгений Дитрих вручил генеральному директору ФГУП «УВО Минтранса России» Алексею Ковыршину.Дмитрий Санников
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