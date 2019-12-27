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6 Декабрь 2019, 18:15

Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса

дитрих

Коллектив ведомственной охраны Минтранса России награжден памятным знаком министра транспорта РФ, сообщает DEITA.RU.

26 декабря за значительный вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса Российской Федерации вручен памятный знак — «В ознаменование 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования» коллективу ведомственной охраны Минтранса России.

Памятный знак министр транспорта Евгений Дитрих вручил генеральному директору ФГУП «УВО Минтранса России» Алексею Ковыршину.

Дмитрий Санников

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