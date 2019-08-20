Фотовыставка под открытым небом пройдет в субботу, 24 августа, во Владивостоке. Свои работы на «суд» зрителей представят участники фотоклубов Приморского края. Жителей и гостей приморской столицы приглашают полюбоваться на творчество приморских фотографов и принять участие в выборе лучшей фотоработы. Здесь же пройдет фотосушка. Стать участником фотосушки сможет любой желающий. Мероприятия проходят в рамках краевого фестиваля фотографии «Глубина резкости», сообщает DEITA.RU.

Свои работы на выставке представят участники четырёх приморских фотоклубов. Клуб художников и фотохудожников «Отражение» из Находка, фотоклубы: «Таёжный» из посёлка Кавалерово, «Ракурс» из Дальнегорска и «Флагман» из Владивостока.

Каждой фотографии, представленной в выставочной зоне, будет присвоен порядковый номер. Любой зритель сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. В конце дня жюри посчитает зрительские голоса. Авторы лучших снимков получат приятные подарки от партнеров площадки, а фотоклуб, снимки участников которого понравятся зрителям больше всего, получит приглашение на организацию клубной фотовыставки во Владивостоке в 2020 году.

Выставка откроется в 10.00 утра. А в 13.00 здесь же начнётся традиционная для фестиваля фотосушка.

Фотосушка - формат фотовыставки и обмена фотографиями. Стать участником фотосушки может каждый. Для этого надо принести свои фотографии и повесить их «на просушку», прикрепив прищепками к верёвке (прищепки выдают организаторы). Взамен можно взять любую понравившуюся фотографию. Три свои повесил - три понравившихся фото забирай себе в коллекцию. Этакий обмен творчеством. Фотографы говорят, что приятно когда фотографии исчезают с верёвки – значит, нравятся они людям.

Место и время проведения фотовыставки приморских фотоклубов и фотосушки: Владивосток, верхняя площадка амфитеатра набережной Спортивной гавани (левее памятника «Столбы»). С 10.00 до 18.00.

Организатор фотофестиваля «Глубина резкости» — Приморский краевой центр народной культуры.

Ирина Павленко