Выстрелы в Камри: трезвости, адекватности и документов не нашли полицейские у вооруженного приморца

Злостного хулигана привлекли к уголовной ответственности во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.



На улице Добровольского пьяный мужчина несколько раз выстрелил в припаркованную около дома Тойоту Камри, после чего сел в золотистую Короллу и уехал.



Ориентировку с приметами подозреваемого передали наружным нарядам полиции. В ходе преследования инспекторы ДПС остановили автомобиль. Трезвости, адекватности, документов на транспортное средство и водительского удостоверения у гражданина не было. Зато при осмотре машины обнаружено охотничье ружье.



В салоне служебного автомобиля Госавтоинспекции гражданин повел себя неадекватно: повредил видеорегистратор и лобовое стекло. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения злостного нарушителя ПДД привлекли к административной ответственности. А вот по факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.