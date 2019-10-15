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Вытрезвители для всех: полицейские получат новые полномочия
Сотрудники правоохранительных органов смогут отвезти пьяных россиян в вытрезвители, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона поддержали в кабмине.
По мнению авторов инициативы, а ими стали члены обеих палат парламента — и Госдумы, и Совфеда, полицейские должны иметь возможность отвезти граждан, находящихся в алкогольной зависимости, в вытрезвители. Речь идет только о тех гражданах, которые не способны по тем или иным причинам самостоятельно дойти до дома.
Данная мера необходимо в первую очередь для того, чтобы обезопасить окружающих людей от алкоголика или наркомана. Кстати, людей в наркотическом опьянении тоже ждет вытрезвитель. Полицейские неадекватных «под травкой» тоже захватят в вытрезвитель.
Стоит отметить, что на сегодняшний день стражи порядка имеют право отвезти пьяных только в медучреждения.
Екатерина Брязгунова