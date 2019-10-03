Вытрезвители возвращают в Россию

Депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении законопроект, возвращающий в Россию систему вытрезвителей, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в том, что законодатели предлагают разрешить помещать в специализированные учреждения граждан, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждаются в медицинской помощи.

В соответствии с документом, органам власти регионов и муниципалитетам дадут полномочия по организации и проведению мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В том числе речь идет о создании и организации деятельности специализированных организаций для помощи таким лицам.

Система медицинских вытрезвителей была создана в предвоенном СССР в 1930-е годы. Пьяных людей доставляли в специальные учреждения до момента их естественного вытрезвления. Однако, со временем сеть медицинских вытрезвителей была полностью ликвидирована.

Сейчас в регионах по-разному решается вопрос, куда полицейские могут доставлять пьяных граждан. Буйные проводят время в полицейском околотке в качестве задержанных. Нуждающиеся в медицинской помощи – в больнице. Что делать с сильно выпившим, но не приболевшим и не хулиганящим гражданином – чаще решает сам полицейский, исходя из обстановки. Нередко сердобольные сотрудники ППС и ДПС доставляют человека домой. Ведь, согласно статистике МВД России, из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан, в том числе 8-10 тысяч человек гибнут от переохлаждения. Кроме того, пребывая в общественных местах в беспомощном состоянии, пьяные люди нередко становятся жертвами разных преступлений: от ограбления до убийства.

В связи с этим, существует и точка зрения, что вытрезвители в России не нужны. Ее сторонники считают, что гораздо эффективнее была бы организация службы доставки нетрезвых граждан домой.

Дмитрий Санников