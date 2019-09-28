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«Вывозит деньги» — главный пенсионный секрет раскрыт генералом

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пенсия

Генерал - лейтенант и политический деятель Виктор Соболев раскрыл реальную причину проведения пенсионной реформы в стране. По мнению бывшего военнослужащего, повышение пенсионного возраста действительно связано с нехваткой денежных средств, но они не имеют никакого отношения к пенсионным выплатам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Соболев отвергает и опровергает слухи о том, что денежных запасов Пенсионного фонда не хватит, чтобы обеспечить выходящих на заслуженных отдых граждан положенными выплатами.

«Деньги в стране есть – распределение их хромает. Власти защищают интересны большого капитала, а не своих граждан. Взять тот же закон, разрешающий нашим олигархам регистрировать свои компании за рубежом и платить налоги там. Согласно подсчетам ЦБ РФ, «там» осталось от двухсот тридцати миллионов до около трех триллионов долларов», - говорит генерал.

По словам Виктора Соболева, еще одна проблема России, из-за которой был поднят пенсионный возраст – это вывоз денег из страны такими госкорпорациями, как «Газпром» и «Роснефть» путем продажи российского сырья за «бесценок».

«Правительство тоже вывозит деньги из страны отдавая государственные деньги на хранение банкам США под два-три процента годовых», - говорит бывший военный отмечая, что российским компаниям Соединенные Штаты ответного «подарка» по процентам не делают.

Третья причина нехватки денег на выплаты пенсионерам – это, по мнению Соболева, коррупция. В качестве примера генерал привел глобальные хищения федеральные средств во время строительства космодрома «Восточный» и стоимость прошедшей Олимпиады в Сочи.

Екатерина Цой

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