Вывозившая за рубеж миллиарды женщина задержана в России

Работники МВД при поддержке коллег из ФСБ осуществили операцию по перекрытию канала вывоза денежных средств за рубеж, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала представитель полиции Ирина Волк, предполагаемые злоумышленники подавали в кредитные организации поддельные платежные поручения, на основании которых фиктивные фирмы переводили крупные суммы, якобы исполняя внешнеторговые контракты.

По имеющейся информации, была передана на иностранные счета колоссальная сумма. С 2015-го по 2018-й год было переведено свыше одного миллиарда рублей.

Главной подозреваемой по делу является женщина 34 лет. Именно она организовала преступную схему. На данный момент ей предъявили обвинение, но оставили на свободе под подпиской.

Екатерина Брязгунова