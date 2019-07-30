Не только высшее образование, но и качества характера человека влияют на уровень его зарплаты, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Так, нестабильные эмоционально сотрудники зарабатывают на пять процентов меньше, чем коллеги, говорят ученые. Они выделили для эксперимента контрольную группу из пяти тысяч человек возрастом 20 – 60 лет. Людей спрашивали о выполняемой работе, размере доходов и как оценивают свои результаты они сами.

Как выяснилось, заработок зависит от степени эмоциональной лабильности человека. Работодатели, как правило, снижают на пять процентов выплаты людям, чья психика неустойчива.

Анастасия Туркова