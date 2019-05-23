Есть доказательства того, что США нагло вмешивается в выборы других стран, сообщает DEITA.RU. Американское издание Truthout написало об этом и привело в качестве примера Италию, Иран и Чили.

Влияние на ход выборов осуществляется с помощью финансов и спецслужб.

Как пишет РИА ФАН, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказало отсутствие российских агентов в штаб-квартире Республиканской партии США в 2016 году, а вот агенты ЦРУ на итальянских выборах 1948 года – появлялись. В 1953 году США повлияли на уход Мохаммада Мосаддыка, избранного премьер-министра Ирана.

В статье представлена информация о том, что советник президента США Ричард Никсон Генри Киссинджер с чилийскими военными устроил 11 сентября 1973 года вооруженное восстание, и Сальвадор Альенде, избранный демократическим путем социалистический президент Чили, умер.

Также Truthout вспомнили вторжение в Ирак в 2003 году, основанное на ложных заявлениях о том, что иракский лидер Саддам Хусейн якобы разрабатывает оружие массового уничтожения и создает правительство по своему выбору в Багдаде.

Анастасия Туркова