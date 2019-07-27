В следующем, 2020 году, изменятся показатели прохождения школьной программы – самое меньшее допустимое количество баллов на ЕГЭ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Рособрнадзор сместил планку. Теперь необходимый минимум в русском языке – двадцать четыре балла, в математике – двадцать семь, в химии, биологии и физике – тридцать шесть, в информатике – сорок, в истории – тридцать два, в географии – тридцать семь, в обществознании – сорок два, в литературе – тридцать два, в иностранных языках – двадцать два.

По пятибалльной системе для математики базового уровня необходимый минимум, который должен набрать выпускник – три балла.

Анастасия Туркова