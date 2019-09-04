Включение трех новых квазиналогов в Наголовый кодекс РФ откладывается на неустановленный срок. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Министерство Финансов РФ предложило перенести внесение в Налоговый кодекс трех новых неналоговых платежей. Речь идет об оплате за пользование дорогами системы «Платон» водителями большегрузов, экологическом сборе и платеже за загрязнение окружающей среды.

По словам специалистов Минфина, перенос внесения поправок необходим не только из-за возражений предпринимателей, но и по причине недостаточного технологического и финансового оснащения для реализации планируемых проектов.

Таким образом, в ближайшие две недели на заседании правительства обсудят включение не шести, а трех квазиналогов в НК РФ: курортный и утилизационный сборы на автомобили и отчисления операторов связи. Оставшиеся будут включены в кодекс поэтапно в течение нескольких лет.

Известно: квазисбор за «Платон» планируется запустить не раньше, чем через восемь лет – с сентября 2027 года.

Екатерина Цой