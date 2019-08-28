Эксперты напомнили о правах инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.



Россияне привыкли думать, что общение с инспектором ГИБДД и предъявление ему документов – удел водителей. Однако гаишники частенько просят предоставить документы и пассажиров. Многие уверены, что это незаконно.

На самом деле, инспектор ГИБДД – это сотрудник полиции. Именно поэтому он имеет полное право требовать документы и у пассажиров, если подозревает их в совершении преступления. Например, они похожи на фотографии разыскиваемых.

Еще одна причина требовать документы – составление протокола. Например, за непристегнутый ремень.

Елена Миронова