Для чего депутаты Рады согласились утвердить дату инаугурации Зеленского, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, избранный президент Украины Владимир Зеленский пройдет инаугурацию 20 мая. Дату события определили 315 депутатов парламента.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», председатель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко сказал, что, видимо, политическим элитам Украины удалось прийти к некоему соглашению, если инаугурация состоится. По его словам, «Блок Петра Порошенко» не голосовал за это решение, поэтому случившееся – результат неких договоренностей.

Политолог Алексей Чеснаков заявил, что назначение даты инаугурации на 20 мая стало успехом для Зеленского.

Анастасия Туркова