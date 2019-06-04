О состоянии девочки, раненной в саратовской школе, рассказали медики, сообщает DEITA.RU. Информацию передала пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Девочка была госпитализирована после нападения подростка с топором в одной из школ Вольска в Саратовской области. Теперь ее состояние стабильно.

Напомним, что 28 мая ее доставила бригада скорой напрямую в реанимацию с тяжелой травмой головы. Состояние врачи оценили, как средней степени тяжелое. Тогда же ее эвакуировали в Саратов, в областную детскую клиническую больницу. В настоящее время изменений в ее состоянии нет, девочке оказывается помощь, которая необходима. Ситуация осложняется тем, что ребенок, помимо телесной травмы, получил и психологическую.

Довел ребенка до такого состояния четырнадцатилетний подросток, который бросал в школе бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и, после того, как они не загорелись, ударил девочку по голове топором.

Анастасия Туркова