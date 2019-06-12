Невежливое слово пришлось писать первоклассникам на доске по требованию учительницы в одном из лицеев Екатеринбурга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Женщина, как передает источник, получила выговор за такие методы.

Женщина дала детям столь необычное поручение для того, чтобы обнаружить, кто написал это слово на парте. Она собиралась сравнить почерки, чтобы найти виновного. К слову, ей это удалось, но взыскание все равно назначили.

Учительнице пришлось принести извинения родителям детей и пообещать, что впредь она не станет предпринимать таких неоднозначных мер.

Анастасия Туркова